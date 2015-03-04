بالفيديو .. افتتاح مؤتمر مشروع تحسين الأمن الغذائى والتغذية للأسر بأسوان

​أكد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان علي أن اختيار أسوان لتكون ضمن 5 محافظات سيتم فيها تنفيذ مشروع ” تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية عبر استهداف النساء والشباب ،خاصةً بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب و النساء عقب حالة الركود السياحى والإستثمارى فى السنوات الـ 4 الماضية لتكون بمثابة مسيرة هامة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة في مصر لمواجهة أي سلبيات في مؤشرات التغذية للأطفال والنشئ.

جاء ذلك في كلمة محافظ أسوان التي ألقاها خلال افتتاح فاعليات مؤتمر “مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية” بحضور بسكوالي ستيدتو المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ،والدكتور مجدي مدكور المشرف علي العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة والمنسق القومي للمشروع.

وأشار مصطفي يسري إلي أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بخلق فرص عمل للشباب، مع العمل على تغير مفهوم الشباب وثقافته المتوارثة من التمسك بالعمل الحكومي إلى الانطلاق نحو العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل قامت المحافظة برعاية العديد من المبادرات وفى مقدمتها مبادرة ” مشروعك ” والخاصة بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

وتم طرح 300 دراسة جدوي كاملة لتلك المشروعات علي الشباب من كافة أنحاء المحافظة بهدف تحويل هذه الدراسات إلي فرص عمل جادة ، علي أن يتم منح الشاب فترة سماح 6 أشهر لتسديد أقساط القروض الممنوحة والتى ستصل إلي نصف مليون جنية و بفائدة 5.5% ، مشيراً إلي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلي 30 % من أطفال مصر يعانون من التقزم بينما يعاني 40% من البالغين من سوء التغذية ، علاوة علي أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين وزارة الزراعة والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة وبتمويل من الحكومة الإيطالية قدرة 3 مليون دولار من خلال مشاركة العديد من الهيئات والمراكز والمعاهد من بينها مركز معلومات الأمن الغذائي والمركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء والمعهد القومي للتغذية والإدارة المركزية لإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور مجدي مدكور المشرف علي العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة ومنسق المشروع بأن المشروع يرتكز علي العديد من المحاور الأساسية منها بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالجهات الحكومية وغير الحكومية ، وخاصةً فيما يتعلق بمعلومات الأمن الغذائي والتغذية بهدف التحسين المستمر للمهارات والمعارف ونقل الخبرات من خلال منهج تدريب مكثف للمدربين لخلق برامج تشتمل علي التدريبات الجماعية للسيدات والشباب.

هذا بجانب إنشاء مطابخ تثقيف غذائي تهدف إلي نشر المعارف المتوافقة مع البيئة المحيطة ، وكذلك تحسين التغذية والأمن الغذائي عن طريق توليد الدخل ونشر أفكار المشروعات الصغيرة التي تستهدف توفير الإحتياجات الغذائية للأطفال من خلال أنشطة غذائية بسيطة يتم تدريب السيدات فيها علي الطرق الوسائل الإنتاجية المناسبة وكيفية تسويق تلك المنتجات​.