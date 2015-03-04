مصرع ٣ وإصابة ٧ آخرين فى تصادم بطريق “أسيوط – سوهاج” الزراعى

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى أجرة بطريق “أسيوط / سوهاج” الزراعى بمركز البدارى.

وكان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط ،قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بمركز شرطة البدارى يفيد وقوع حادث تصادم بطريق “أسيوط / سوهاج الزراعي” دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الإسعاف والشرطة ،وبالفحص والمعاينة ،تيبن أن طرفى الحادث السيارة رقم 6529 ى م ج ملاكي أسيوط قيادة” أ . ص. ع” 18 سنة فلاح ومقيم بالعقال البحري مركز البدارى، و السيارة رقم 50719 أجرة أسيوط (غير معلوم قائدها ).

ووقع الحادث أثناء توقف السيارة الأولى على جانب الطريق فاصطدمت فجأة بالسيارة الثانية من الخلف نتيجة للتخطي الخاطئ ،ما نجم عن وفاة قائد السيارة الأولى و” ن . ع. ع” 60 سنة ربة منزل، و”خ. م. ج” عمر سنتان،وإصابة مستقلى السيارة الثانية وهم “م. ج. س” 29 سنة حاصل على دبلوم، و” س. ع. ع” 28 سنة ربة منزل، و” م. م. ع” 55 سنة موظف، و” ا. ح. ا” 23 سنة حاصل على دبلوم ، و”خ. م. ح” 43 سنة فلاح .

وكل من “ح. م. ا” 58 سنة فلاح، و” ر. م. ع” 59 سنة فلاح ، و” م. ع. م” 43 سنة، فلاح مقيمين جميعاً دائرة مركز البدارى، بجروح وكسور متفوقة بالجسد، وتم نقلهم إلي مستشفي أسيوط الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،وأمرت النيابة برفع آثار الحادث عن الطريق وتسيير حركة المرور والتحفظ على الجثث بمشرحة مستشفي “البدارى” المركزي ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط قائد السيارة الثانية.