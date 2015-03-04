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محافظ الإسماعيلية يؤكد على الإنتهاء من مشكلة إسكان كوكاكولا

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محافظ الإسماعيلية يؤكد على الإنتهاء من مشكلة إسكان كوكاكولا محافظ الإسماعيلية يؤكد على الإنتهاء من مشكلة إسكان كوكاكولا

محافظ الإسماعيلية

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إجتماعاً مع المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الإجتماعى بوزارة الإسكان بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندسة عطيات القماش وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة .

وخلال الاجتماع إستعرض محافظ الإسماعيلية كافة الموضوعات الخاصة بمشروعات الإسكان بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والمعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل تذليل هذه المعوقات ودفع عجلة العمل بالمشروعات والحلول والمقترحات اللازمة لحل كافة المشكلات .

وخلال اللقاء تم عرض الموقف التنفيذي لجميع مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة .

ومن جهته أعلن محافظ الإسماعيلية أنه تم التوصل إلى حل جذري لمشكلة عمارات إسكان الكوكاكولا بحي الشيخ زايد وأنه تم تدبير التمويل المالى اللازم لإنشاء عدد 2 برج سكنى بديلاً عن عدد 6 عمارات التي تم إزالتها وتنكيسها بعد إخلاءها من السكان نظراً لخطورتها الداهمة على حياتهم وأكد أنه تم البدء الفعلي في أعمال الحفر والأساساًت لبناء الأبراج الجديدة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف أنه جارى متابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات ومراحل التنفيذ أولا بأول .

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