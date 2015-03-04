التشكيلى فريد فاضل يفتتح معرضه”الأم والطفل” بالأوبرا الأثنين المقبل
أكد الفنان التشكيلى انه قرر اهداء معرض المقام تحت عنوان “الأم والطفل” لامهات الشهداء،وذلك عند إفتتاحه بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا ،فى السادسة مساء الأثنين 9مارس المقبل
> فريد كشف ان المعرض يقام بمناسبة عيد الام ،ويعرض خلاله اكثر من 40 لوحه زيتية ،يقدم من خلالها رؤيته للمرأة المصرية ودورها فى المجتمع علي المستوي الاخلاقي و الاجتماعي و التربوي، ولهذا أهداه لام كل شهيد قدمت اغلي ما عندها فداء للوطن ،وهو ما عبر عنه فى لوحه عنوان ( ام الشهيد ) ، عن قسوة اللحظة التي خرجت فيها روح الابن لترجع الي بارئها .
> كما أوضح أن الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا ستقوم بإفتتاح المعرض ،والذى يستمر حتي 21 مارس .