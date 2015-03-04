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التشكيلى فريد فاضل يفتتح معرضه”الأم والطفل” بالأوبرا الأثنين المقبل

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156307_107674835971617_5440164_nأكد الفنان التشكيلى انه قرر اهداء معرض المقام تحت عنوان “الأم والطفل” لامهات الشهداء،وذلك عند إفتتاحه بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا ،فى السادسة مساء الأثنين 9مارس المقبل
> فريد كشف ان المعرض يقام بمناسبة عيد الام ،ويعرض خلاله اكثر من 40 لوحه زيتية ،يقدم من خلالها رؤيته للمرأة المصرية ودورها فى المجتمع علي المستوي الاخلاقي و الاجتماعي و التربوي، ولهذا أهداه لام كل شهيد قدمت اغلي ما عندها فداء للوطن ،وهو ما عبر عنه فى لوحه عنوان ( ام الشهيد ) ، عن قسوة اللحظة التي خرجت فيها روح الابن لترجع الي بارئها .
> كما أوضح أن الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا ستقوم بإفتتاح المعرض ،والذى يستمر حتي 21 مارس .

 

 

 

 

 

 

فريد فاضل

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