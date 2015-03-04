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صرف حسن حمدى وعبد الفتاح جبالى بضمان محل إقامتهما فى قضية الأهرام

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صرف حسن حمدى وعبد الفتاح جبالى بضمان محل إقامتهما فى قضية الأهرام صرف حسن حمدى وعبد الفتاح جبالى بضمان محل إقامتهما فى قضية الأهرام
قرر المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، صرف كل من حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق، وعبد الفتاح جبالى رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مؤقتًا على ذمة التحقيقات فى العديد من وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام والاستيلاء على المال العام بمؤسسة الأهرام .

كما قرر المستشار حماد صرف مصطفى حافظ، مدير الإدارة العامة للمراجعة بمؤسسة الأهرام بضمان مالى قيمته ١٠ آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى العديد من وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام والاستيلاء على المال العام بمؤسسة الأهرام.

وكان المستشار حماد قد حقق اليوم مع عدد من موظفى الأهرام ومنهم عبد الفتاح جبالى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق وآخرون.
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