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ضبط 900 ألف علبة سجائر داخل حاويتين قادمتين من الصين بالسخنة

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ضبط 900 ألف علبة سجائر داخل حاويتين قادمتين من الصين بالسخنة ضبط 900 ألف علبة سجائر داخل حاويتين قادمتين من الصين بالسخنة
أحبط رجال جمارك العين السخنة برئاسة جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس إدخال كمية كبيرة من السجائر غير المطابقة للاشتراطات البيئية والصحية داخل حاويتين قادمتين من الصين.

كانت معلومات وردت باعتزام إحدى شركات الدهانات، باستيراد شحنة من الألوان والصبغات وإخفاء كمية كبيرة من عبوات السجائر بداخلها فتم اتخاذ التدابير اللازمة، وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص مشتملات الحاويات بالدائرة الجمركية بنسبة 100%.

وأثناء التفتيش اشتبه ضباط مباحث الميناء فى إحدى الحاويات بعد ظهور أجسام مربعة وسط براميل الدهان، وبجرد محتوياتها عثر على كمية كبيرة من كراتين السجائر وتبين أن الشركة "ر.ل.ك" استوردت الشحنة من الصين عبر رسالة ضمت حاويتين بداخلها 890 كرتونة كبيرة الحجم، بإجمالى 900 ألف علبة تحمل نفس الرسم الخاص بعلبة كليوباترا.. تحرر محضر بقسم شرطة الميناء، وأحيل إلى قسم شرطة عتاقة لإعادة قيده بعد التحفظ على الشحنة، وإخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365