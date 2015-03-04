إحالة أوراق المتهمين بقتل صاحب مطاعم البغل للمفتى.. والحكم 9 أبريل

أحالت محكمة جنايات المحلة اليوم - برئاسة المستشار السيد عبد المعبود وزة - أوراق كل من "عيد.ع" وشقيقه "باسم" و"محمد.ع" إلى المفتى فى القضية رقم 905 كلى شرق طنطا لسنة 2012 المتهمين فيها بقتل ياسر مسعد البغل صاحب مطاعم البغل بالمحلة والمنصورة وحددت المحكمة جلسة 9 أبريل للنطق بالحكم.

ترجع الواقعة إلى أبريل 2012 عندما أطلق المتهمون النار على المجنى عليه أثناء عودته من المقابر، وتوصلت تحريات مباحث الغربية إلى أن وراء الحادث كل من "عيد.ع" وشقيقه "باسم" و"محمد.ع" حيث كان المتهم الأول يعمل مدير أعمال شقيق المجنى عليه "أشرف البغل" وعلم أن المجنى عليه ياسر البغل سيقوم بتسريحه من العمل فحرض شقيقه "باسم" والمتهم الثالث على قتله وتبعاه بعد خروجه من المقابر وطارداه على الطريق الدائرى وأطلقا عليه وابلاً من الرصاص فأصاباه ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى المحلة العام.

داهمت قوة المتهمين الثلاثة وضبطتهم والسيارة المستخدمة فى الحادث، وبحوزتهم طبنجة 9 مم، وفرد خرطوش، وباشرت معهم النيابة التحقيقات وقررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم عضوية المستشارين أمجد عبد المجيد السيد عوض والسيد أحمد إبراهيم شومة بأمانة سر أشرف أبو الخير.