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النيابة تخلي سبيل طبيب بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بقتل طفلة بالخطأ

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النيابة تخلي سبيل طبيب بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بقتل طفلة بالخطأ النيابة تخلي سبيل طبيب بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بقتل طفلة بالخطأ

 

 

النيابة العامة

أخلت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة، سبيل طبيب استشاري بمستشفي صيدناوي برمسيس، بكفالة 5 ألاف جنيه، لاتهامه بقتل طفلة 9 سنوات بالخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها محمد السكري وكيل النيابة، عن تلقي قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من مواطن يتهم فيه طبيبًا بمستشفى حكومي بالتسبب في وفاة نجلة شقيقة عقب إجراء جراحة استئصال “اللوز”، حيث أصابها نزيف حاد استمر لمدة أسبوعين عقب إجرائها الجراحة دخلت خلالها المستشفى ثلاث مرات إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت باستدعاء الطبيب لسماع أقواله حول الواقعة، بعد التحفظ علي التقرير الطبية الخاصة بالطفلة، وقد أنكر الطبيب في التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات وقدم ما يثبت سلامة خطواته الطبية أثناء إجراء العملية الجراحية من مراجع طبية.

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