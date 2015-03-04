الأزهر يستعين بالحاصلين على الدكتوراه في العلوم الشرعية في القوافل الدعوية

قرر الأزهر الشريف الاستعانة بشبابه من الحاصلين على درجة الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية من المدرسين والمدرسات والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية والاستفادة بجهودهم وخبراتهم العلمية والعملية، وتوجيه طاقاتهم التوجيه الأمثل بما ينفع المؤسسة التي ينتمون إليها وفق قدراتهم العقلية والبحثية المتميزة.

وأوضح الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف فى تصريح له اليوم انه سيتم الاستعانة بشباب الازهر في القوافل الدعوية المتتابعة للأزهر الشريف في كل محافظات مصر والندوات العلمية والتوعية بمراكز الشباب وفق مبادرة “الأزهر يجمعنا” التي انطلقت في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على دور المرشدات الدينيات في المنتديات الثقافية والنوادي الاجتماعية التي ينتشر فيها علماء الأزهر الشريف لنشر سماحة الإسلام ومواجهة التشدد والتطرف بك صوره وأشكاله.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة بالكوادر العلمية المؤهلة علميا ودعويا وحسن استثمار جهودهم وتطلعاتهم البنّاءة في خدمة مؤسستهم الأزهرية ووطننا الحبيب مصر، ولإفساح المجال أمام الشباب للانطلاق بقدراتهم في خدمة أبناء المجتمع جميعًا.

من جانب اخر ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قوافل دعوية بدءًا من غد الخميس وتستمر لمدة يومين إلى محافظتي دمياط والفيوم، حيث تضم القوافل كبار الوعاظ بالمجمع.

وقال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن القوافل الدعوية التي ينظمها المجمع تأتي في إطار تكثيف العمل الدعوي لنشر الفكر الوسطي في محافظات مصر وتصحيح المفاهيم الخاطئة وطرح القضايا العصرية التي تشغل عقول المواطنين نتيجة ما تثيره الجماعات التكفيرية والإرهابية من مسائل خطيرة تهدد السلم والأمن المجتمعي مما يستلزم مواجهة التعصب والعنف وتقوية الوازع الديني والحس الوطني، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وتحقيق الأمن المجتمعي.

أ ش أ