شخصيات فلسطينية مستقلة تلتقى "الحمد الله" لبحث إعادة إعمار غزة

اجتمع وفد كبير من قيادة تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادى لمنظمة التحرير، مع رئيس وزراء حكومة التوافق الوطنى الدكتور رامى الحمد الله فى مكتبه فى رام الله.

وضم الوفد عددًا من العلماء والأكاديميين والمثقفين ورجال الأعمال، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لمناقشة ملف المصالحة، ودعم حكومة التوافق لممارسة مسئولياتها وتذليل كل العقبات التى أنتجتها سنوات الانقسام البغيض لإعادة إعمار غزة وتلبية مطالب شعبها.

ودعا محسن الخازندار عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة وأمين سر الغرفة التجارية فى غزة، لتجاوز كل العراقيل التى تهدد عمل الحكومة وتحمل الجميع لمسئولياته التى لا تحتمل تأخيرًا أو تقصيرًا بالنظر للحالة الاقتصادية والمجتمعية والمعيشية الصعبة التى يمر بها قطاع غزة، مبينًا استعداد الجميع لدعم عمل الحكومة وتهيئة الأجواء الشعبية والسياسية لإنجاح عملها.

من جهته أشار سمير موسى عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة، لأهمية تسلم الحكومة لمهام عملها فى المعابر لإسراع عملية إعادة اعمار قطاع غزة ومواجهة كل العقبات، مضيفًا أن آلاف العائلات الفلسطينية فى مراكز الإيواء ومدارس الوكالة فى قطاع غزة يواجهون ظروف صعبة وينتظرون حلولا عملية تعيد لهم كرامتهم.