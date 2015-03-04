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العثور على جثة آمر كتيبة "الأوفياء" الليبية بعد اختطافه من قبل مسلحين

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العثور على جثة آمر كتيبة "الأوفياء" الليبية بعد اختطافه من قبل مسلحين العثور على جثة آمر كتيبة "الأوفياء" الليبية بعد اختطافه من قبل مسلحين
عثر على جثة آمر "كتيبة الأوفياء" الليبية ، العقيد عبد القادر السموعى، "55 عامًا" بمنطقة سيلين القريبة من منطقة القرة بولى الساحلية الواقعة 60 كيلومترًا شرق مدينة طرابلس.

وقال مصدرٌ بمركز طرابلس الطبى لـ "بوابة الوسط " اليوم الأربعاء ، إنَّ المركز تسلم جثة السموعى، وتمَّ عرضها على الطب الشرعى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المصدر أنَّ السموعى تم تعيينه آمرًا لـ "كتيبة الأوفياء " ، بعد خطف آمرها السابق العقيد أبو عجيلة الحبشى.

يشار إلى أنَّ السموعى خُطف فى وقت سابق من قبل مجموعة مسلحة وانقطعت أخباره.
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