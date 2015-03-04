العثور على جثة آمر كتيبة "الأوفياء" الليبية بعد اختطافه من قبل مسلحين

عثر على جثة آمر "كتيبة الأوفياء" الليبية ، العقيد عبد القادر السموعى، "55 عامًا" بمنطقة سيلين القريبة من منطقة القرة بولى الساحلية الواقعة 60 كيلومترًا شرق مدينة طرابلس.

وقال مصدرٌ بمركز طرابلس الطبى لـ "بوابة الوسط " اليوم الأربعاء ، إنَّ المركز تسلم جثة السموعى، وتمَّ عرضها على الطب الشرعى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المصدر أنَّ السموعى تم تعيينه آمرًا لـ "كتيبة الأوفياء " ، بعد خطف آمرها السابق العقيد أبو عجيلة الحبشى.

يشار إلى أنَّ السموعى خُطف فى وقت سابق من قبل مجموعة مسلحة وانقطعت أخباره.

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