أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مصر للتأمين": تعيين خبير من الشركة لتقييم حجم خسائر قاعة المؤتمرات

Google+ Print
"مصر للتأمين": تعيين خبير من الشركة لتقييم حجم خسائر قاعة المؤتمرات "مصر للتأمين": تعيين خبير من الشركة لتقييم حجم خسائر قاعة المؤتمرات
أكد محمد خليفة نائب رئيس شركة للتأمين، أن الشركة عينت خبيرا لمعاينة قاعة المؤتمرات بمدينة نصر عقب تعرضها لحريق ضخم صباح اليوم الأربعاء، لتقييم حجم الخسائر، وتحديد أسباب الحريق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، مضيفا أن الخبير المعين بالشركة سيستعين فى تقريره الفنى بتقرير الطب الشرعى وقرار النيابة المختصة.

وأضاف محمد خليفة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة متعاقدة على تأمين العديد من المقرات الحكومية من بينها قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وأرض المعارض، رافضا الإفصاح عن حجم الوثيقة المتعاقد عليها مع وزارة التجارة والصناعة.


>رئيسة هيئة المعارض: قاعة المؤتمرات احترقت بالكامل ونحاول إنقاذ الموظفين

الحماية المدنية: تفحم قاعتين بقاعة المؤتمرات ومكاتب إدارية بمدينة نصر

نائب مدير أمن القاهرة: المعمل الجنائى لا يزال يرفع آثار حريق قاعة المؤتمرات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»