"مصر للتأمين": تعيين خبير من الشركة لتقييم حجم خسائر قاعة المؤتمرات

أكد محمد خليفة نائب رئيس شركة مصر للتأمين، أن الشركة عينت خبيرا لمعاينة قاعة المؤتمرات بمدينة نصر عقب تعرضها لحريق ضخم صباح اليوم الأربعاء، لتقييم حجم الخسائر، وتحديد أسباب الحريق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، مضيفا أن الخبير المعين بالشركة سيستعين فى تقريره الفنى بتقرير الطب الشرعى وقرار النيابة المختصة.

وأضاف محمد خليفة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة متعاقدة على تأمين العديد من المقرات الحكومية من بينها قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وأرض المعارض، رافضا الإفصاح عن حجم الوثيقة المتعاقد عليها مع وزارة التجارة والصناعة.

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