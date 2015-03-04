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مصدر أمنى: مجهولون ألقوا مواد سريعة الاشتعال بمكاتب قاعة المؤتمرات

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أكد مصدر امنى بمديرية امن القاهرة، ان مجهولون قاموا بالقاء مواد سريعة الاشتعال بالمكاتب الادارية بمركز المؤتمرات بارض المعارض بمدينة نصر ادت الى اشتعال النيران بشكل كثيف وامتدت الى قاعتي خوفو ومنقرع والتهمت النيران معظم اجزاءهم.
>- 2015-03 - اليوم السابع

وانتقلت الاجهزة الامنية بالقاهرة الى المكان وتم الدفع بـ40 سيارة اطفاء منها 25 سيارة تابعة للحماية المدنية بالقاهرة و9 سيارات تابعة لمصلحة الدفاع المدنى بمدينة نصر بالاضافة الى 6 سيارات وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة وتمت السيطرة على الحريق.

- 2015-03 - اليوم السابع

وأضاف المصدر لليوم السابع، أن النيران اشتعلت فى وقت قليل وامتد إلى جميع أرجاء القاعتين والمكاتب الإدارية نتيجة لوضع مواد بداخل زجاجات تساعد فى انتشار النيران بشكل سريع وعلى الرغم من محاصرة رجال الاطفاء للنيران من جميع الاتجاهات إلا أنهم بذلوا مجهود كبير فى إخماد الحريق.

- 2015-03 - اليوم السابع

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط المتورطين فى الواقعة بعدما تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد قاسم مدير مباحث العاصمة بالاشتراك مع الأمن الوطنى لكشف المتورطين.

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع
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