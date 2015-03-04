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سفير السعودية بمصر: مناقشة ملف الجيش العربى الموحد بالقمة العربية

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سفير السعودية بمصر: مناقشة ملف الجيش العربى الموحد بالقمة العربية سفير السعودية بمصر: مناقشة ملف الجيش العربى الموحد بالقمة العربية
قال السفير أحمد القطان، سفير فى ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لم يتطرق لفتح ملف الجيش العربى الموحد، مؤكدا أن تلك الموضوعات سوف تطرح فى القمة العربية القادمة، وأنهم بصدد الإعداد لهذه القمة.

وأضاف سفير السعودية فى مصر، فى حواره على فضائية العربية، اليوم الأربعاء، أن هناك رغبة من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وبعض الدول العربية فى تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، وأن تلك القضايا ستطرح بشكل مفصل خلال اجتماع المندوبين بجامعة الدول، ثم ترفع إلى وزراء الخارجية ثم إلى القمة، مؤكدا أن القمة العربية القادمة، التى ستعقد فى شرم الشيخ فى غاية الأهمية.

وبشأن الحديث عن مشاركة السعودية فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أكد "القطان" أن المملكة سوف يكون لها دور رئيسى فى المؤتمر.

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مصر 365

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