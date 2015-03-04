ليدي غاغا تهوّن على تايلور سويفت وحدتها العاطفية

تغزّلت النجمة العالمية Taylor Swift بزميلتها النجمة الشهيرة Lady Gaga عبر تغريدة قصيرة على موقع Twitter.

وكتبت Taylor البالغة من العمر 25 عاماً: "أتُراني الوحيدة التي تشعر بأنها متدفّقة بالحياة أم أن Lady Gaga تشعر بذلك أيضاً؟"، ووضعت "هاشتاغ" كلمة "أهداف"، في إشارة منها إلى تحقيق هدفها من الحياة.

من جهتها، ردّت Gaga البالغة من العمر 28 عاماً عليها بالقول: "أنت حبييتي، فالحياة ما هي إلا أصدقاء وأسرة وحبّ، وكلّنا نرى هذه الأشياء بداخلك".

وتابعت: "فارس أحلامك سوف يأتي إليك قريباً"، وكأنها بذلك تواسي وتهوّن على صديقتها وحدتها العاطفية، حيث إنها لا تزال عزباء، ولم تلتقِ بعد بفارس أحلامها.

ووضعت Gaga إلى جانب تغريدتها قبلة وقلباً، تعبيراً منها عن حبّها لـ Taylor.

يُذكر أنّ Taylor Swift خاضت العديد من التجارب العاطفية الفاشلة مع عدد من النجوم، كان آخرها مع Harry Styles، عضو فريق "One Direction"؛ وقد صرّحت مؤخّراً بأنها لا تفكّر في الارتباط حالياً.