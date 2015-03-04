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الملكة إليزابيث تجرّد رولف هاريس من وسامه الملكي

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الأربعاء 04-03-2015 14:59

بعد مرور أكثر من 9 أعوام على منح النجم الأسترالي Rolf Harris وساماً ملكياً، أمرت ملكة بريطانيا Elizabeth الثانية بتجريده من الوسام.

وجاء قرار الملكة بعد إدانة Rolf بجرائم تحرّش جنسيّ خلال العام الماضي، وكانت ضحاياه من الأطفال.

Harris الذي حُكم عليه بالسجن لمدّة 6 أعوام في تموز الماضي بتهمة التحرّش الجنسي، على مدى عقود، عندما كان مقدّماً محبوباً لبرامج تلفزيونيّة مخصّصة للأطفال، كان قد منح الوسام في عام 2006.

يُذكر أنّ Rolf Harris، الذي رسم لوحة بورتريه للملكة في عام 2005، هو أهمّ الشخصيات البارزة التي تمّت إدانتها، منذ أن أطلقت الشرطة البريطانية تحقيقاً في جرائم جنسية متعلقة بالمشاهير.

 

 

 

 

 

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