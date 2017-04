Jennifer Lawrence في فيلم للمخرج Steven Spielberg

أعلنت شركة Warner Bros. أنها اشترت حقوق مذكرات المصوّرة الصحافية Lynsey Addario بعنوان It’s What I Do: A Photographer’s Life of Love and War لنقلها الى الشاشة الكبيرة. جاء قرار الشركة المذكورة بعد إعطاء المخرج Steven Spielberg و Andrew Lazar منتج فيلم American Sniper إضافة للممثلة Jennifer Lawrence موافقتهم على المشاركة في هذا الفيلم الذي يحمل عنواناً مبدئياً هو It’s What I Do. Lynsey Addario هي من الصحافيات القلائل اللواتي واكبن العمليات العسكرية الأميركية قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في أفغانستان والعراق وواكبت أحداث العنف ضد النساء في الكونغو وتم اختطافها من قبل القوات الليبية أبان حكم القذافي. يذكر أن الفيلم المقبل للمخرج Steven Spielberg هو بعنوان St James Place ومن بطولة Tom Hanks و Amy Ryan ومن المتوقع إطلاقه في الصالات العالمية في 16 أكتوبر المقبل.