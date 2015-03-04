بالفيديو: تامر حسني يتعرض لحادث سير في بيروت

طرح الفنان تامر حسني صباح اليوم فيديو كليب " 180 درجة" من ألبومه الذي يحمل الاسم نفسه، الذي أطلقه في أغسطس الماضي، وهذه الأغنية هي الثانية التي قام بتصويرها من هذا الألبوم.

يجسّد تامر في الكليب الذي تم تصويره في بيروت دراما رومانسية، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية كمطرب، وعندما يغادر إحدى حفلاته يصاب بحادث فينقل إلى المستشفى ويفقد القدرة على الحركة، فتتخلى عنه حبيبته وتقع الممرضة الخاصة به في غرامه، وتتوالى أحداث الأغنية التي كتبها محمد عاطف، ولحنها رامي جمال فيما كان الكليب من فكرة أسامة فؤاد وإخراج ياسر سامي.

يذكر أن هذا الكليب كان من المفترض أن يتم طرحه في عيد الحب إلا أنّ تامر فضّل تأجيله.

شاهدوا تامر حسني