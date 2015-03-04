التركي جهاد يستبدل توبا بويوكستون بمريم أوزيرلي

عمان- سميرة حسنين

بعد أن حقق فيلمه الجديد "اللطيف والخطير" بطولة شكرو أوزيلديز وعائشة توران وإخراجه، النجاح الفني والجماهيري في تركيا وألمانيا ودول عديدة ، قرر الممثل والمغني والمخرج التركي أوزجان دنيز إسناد بطولة فيلمه الجديد المقبل لصديقته الممثلة التركية مريم أوزيرلي التي حضرت حفل افتتاح فيلمه رغم مرضها.

وكان مريم قد أعلنت حينها أنها لو تلقت نصاً جميلاً مثل نص "اللطيف والخطير" فإنها ستمثل تحت إدارة أوزجان كمخرج، وبعد هذا التصريح بأيام كشف أوزجان دنيز للإعلام أن لقاءاته الأخيرة بمريم كان سببها تحضيره لفيلم سينمائي جديد رشحها لتشاركه بطولته، وسيكون أيضاً من تأليفه وإخراجه.

وكان قد رشح أوزجان دنيز لبطولته سابقاً زميلته توبا بويوكستون.

ومقرر بدء تصوير الفيلم في شهر حزيران المقبل عند انتهاء أوزجان من تصوير الموسم الأول من مسلسله "يوم كتابة قدري"، وقبل بدء مريم أوزيرلي تصوير مسلسلها الدرامي الجديد الذي ستقوم فيه بدور ممرضة يتنافس على حبها رجلين.

من جهة ثانية، كانت قد سرت شائعة وجود حب بين مريم وأوزجان، لكن هذا الأخير نفى بتصريح ما يشاع عنهما قائلاً صراحة: لا، لا يوجد حب بيننا،مريم صديقة مقربة ليس إلا.