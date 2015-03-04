محافظ السويس يستقبل رئيس جامعة القناة لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اللواء العربي السروي محافظ السويس، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بمكتبه، للتأكيد على التعاون بين جامعة قناة السويس ومحافظة السويس في شتى المجالات خاصة في مجال الإستشارات الفنية والهندسية لتطوير المدارس بالمحافظة.

وتم مناقشة التنسيق المستمر في الرؤى المستقبلية للتنمية والتطوير على أرض السويس كذلك التعاون المستمر في المجال الطبي من خلال استقبال الحالات المرضية من أبناء السويس في مستشفى جامعة قناة السويس.

وحضر اللقاء الدكتور سامي هاشم نائب رئيس الجامعة لفرع العريش والدكتور محمد عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.