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تأجيل محاكمة 17 من أعضاء جماعة الإخوان لـ 10 مارس بالسويس

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تأجيل محاكمة 17 من أعضاء جماعة الإخوان لـ 10 مارس بالسويس تأجيل محاكمة 17 من أعضاء جماعة الإخوان لـ 10 مارس بالسويس

صورة أرشيفية

قررت المحكمة العسكرية في السويس، تأجيل محاكمة 17 متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية والجماعة الاسلامية، ومؤيدى الرئيس معزول لجلسة 10 مارس الجاري.
> كانت النيابة العامة فى السويس قد باشرت التحقيق فى القضية التى تضم 17 متهما والذين تم ضبط 13 منهم مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر عام 2013، على خلفية إتهامهم بارتكاب اعمال عنف، وقتل مواطن فى السويس والاشتباك مع عناصر الجيش والشرطة بالاسلحة النارية.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين قررت النيابة إحالة القضية للقضاء العسكرى، واعيد قيدها عسكريا، واحيلت للمحكمة العسكرية.

وحضر جلسة اليوم 13 متهما محبوسين على ذمة القضية، بينما يظل 4 متهمين اخرين هاربين، وتم تأجيل القضية لـ 10 مارس الجاري لحضور شهود الاثبات والذين تعذر حضورهم فى الجلسة أمس الاربعاء، لسماع أقوالهم.

الجدير بالذكر ان القضية عقدت امس الاول الثلاثاء 3 مارس وتم التأجيل لجلسة الأمس بسبب تعذدر حضور الشهود، وأعيد التاجيل مرة اخرى لحضور الشهود.

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