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تأجيل محاكمة متهمي أحداث الأزهر لجلسة 15 مارس‎

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تأجيل محاكمة متهمي أحداث الأزهر لجلسة 15 مارس‎ تأجيل محاكمة متهمي أحداث الأزهر لجلسة 15 مارس‎

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار صلاح رشدى، محاكمة 76 متهمًا ، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة ، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013،إلى جلسة 15 مارس الجارى لمرافعات الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار صلاح رشدى، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر،وأمانة سر أسامة عبد الرسول.

 

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

 

وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

 

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