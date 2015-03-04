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“تعليم السويس” يُحرر محضر ضد رئيس حي الأربعين لهدم سور مدرسة

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“تعليم السويس” يُحرر محضر ضد رئيس حي الأربعين لهدم سور مدرسة “تعليم السويس” يُحرر محضر ضد رئيس حي الأربعين لهدم سور مدرسة


> حرر مديرية التربية والتعليم بالسويس برئاسة عبد الحافظ وحيد ، مدير المديرية اليوم الأربعاء، محضر رقم 875 إدارى الأربعين، ضد اللواء محمود دارز رئيس حى الاربعين ورئيس جهاز التجميل والنظافة شعبان محمد، بتهمة هدم سور مدرسة 15 مايو.

وقال أيمن سمير المسئول الاعلام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، أن سيارات جهاز النظافة قامت بهدم جزء كبير فى كل مرة تقوم السيارة برفع صندوق القمامة القريب من سور المدرسة .

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هذا الأمر نتج عنه وجود فتحة كبيرة فى السور تهدد حياة التلاميذ ، وحاولت المدرسة بالجهود الذاتية إعادة بنائه مرتين إلا أن سيارات النظافة استمرت فى هدمه ربما لعدم توافرالخبرة لدى سائقى هذه السيارات.

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