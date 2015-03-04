إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز دار السلام والمراغة وطهطا شنت حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمت إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بناحية دار السلام وحالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز المراغة، وكذلك حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز طهطا.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.