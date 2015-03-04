محافظ الأقصر يلتقى أعضاء الجمعية المصرية للتنمية السياحية

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا مع أعضاء الجمعية المصرية للتنمية السياحية والمعنيين بالشأن السياحى، ومنهم "معتز السيد" نقيب المرشدين السياحيين، و"طارق العديسى" مدير هيئة تنشيط السياحة، و"أيمن أحمد على" مدير الجمعية العمومية للتنمية السياحية، وعدد من المرشدين السياحيين.

وطالب نقيب المرشدين السياحيين، بتخصيص برنامج تأهيلى لكافة الفئات المستهدفة فى القطاع السياحى، ومنهم "سائقو الحنطور" وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، مؤكدًا ضرورة تحديث الأجندة السياحية الخاصة بالأقصر، وإضافة العديد من الفعاليات المهمة التى تساهم فى جذب أكبر عدد من السائحين، ومنها الاحتفال بعيد "الأوبت".

وقال "أحمد عبد القادر" مرشد سياحى، إنه يجب تنويع المنتج السياحى حتى يكون لدينا سياحة بيئية ودينية ورياضية والتسويق لهم بشكل جيد على مستوى العالم.

ومن جانبه، المحافظ، أنه لابد من النظر إلى الأقصر كمحافظة، وليس كمدينة فقط، ومراعاة إمكانياتها الزراعية والصناعية والسياحية.