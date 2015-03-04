بالصور.. حريق العامرية يتسبب فى مأساة 20 أسرة من أسر الباعة الجائلين

كارثة ألمت بـ20 أسرة، من أسر الباعة الجائلين التى احترقت الباكيات الخاصة بهم صباح اليوم، بحى العامرية بجوار مدرسة الحسين بن على الإعدادية بنين.



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حريق 20 باكية للباعة الجائلين

ونشب حريق بسبب ماس كهربائى أجهز على الباكيات بالكامل بما داخلها من بضائع، ليصاب الباعة الجائلين بفاجعة كبرى فى مصدر رزقهم الأساسى.



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ماس كهربائى يتسبب فى حريق هائل بالعامرية

وقال أحد الباعة الجائلين لـ"اليوم السابع"، إن الباكية كانت مصدر رزقه الوحيد، والبضائع التى كانت داخلها بالتقسيط ومازال يسدد أقساطها حتى الآن، وهو حاليا لا يعلم كيف سيتمكن من سداد باقى الاقساط ، مضيفا "عندى أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة ولا أعرف ماذا أفعل بعد الحريق".



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إزالة مخلفات الحريق

فيما طالب عدد كبير من الباعة الجائلين الذين تضرروا من الحادث بتدخل محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، وصرف تعويضات لهم، أو تسليمهم باكيات أخرى فى مكان مناسب حتى يتمكنوا من الحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد.



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مساعدة الأهالى فى إزالة مخلفات الحريق

كان هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، قد استنكر الأماكن التى تم بناء باكيات الباعة الجائلين بها، مشيرا إلى أنها تم إنشاؤها فى أماكن غير مناسبة وبعيدة عن مصادر الرزق الأمر الذى يؤدى إلى عودة الباعة الجائلين مرة أخرى إلى الشارع.



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الحريق يتسبب فى مأساة للباعة الجائلين