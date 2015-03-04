محافظ الأقصر يلتقى وفد مركز البحوث الأمريكى لمناقشة أعمال مشروعات البعثة

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، مع كل من جون شيرمان، مدير مساعد مركز البحوث الأمريكى، وخديجة آدم مدير حماية الآثار بالمركز، لمناقشة آخر تطورات أعمال المشروعات الاستكشافية للبعثة بالمحافظة، والتى تشمل أعمال الحفائر بمعبد إيزيس ودير الشيلويت ومقبرة تى تى 110 بالبر الغربى.

وأوضح "جون شيرمان"، أنه بالإضافة لأعمال الترميم وتوثيق النقوش الفرعونية يقوم المركز بتدريب ما يزيد على 1000 مصرى على أعمال الحفائر والترميم، بهدف توليهم الأعمال واستكمال أعمال البعثة، وبفضل ذلك يدار الآن عدد من مشروعات الترميم بعمالة مصرية خالصة.

وأشار إلى قرب انتهاء أعمال الحفائر فى مناطق دير الشيلويت ومقبرة تى تى لتصبح جاهزة لفتحها كمنتج آثرى جديد يستقبل السياح، وطالب "شيرمان" محافظ الأقصر بضرورة إضافة ماكينات كروت الائتمان لبعض المناطق الأثرية، الأمر الذى يسهل على الزائرين دخول هذه المناطق.