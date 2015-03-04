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"تعليم المنوفية" تحصل على المركز الأول فى مسابقة أعياد الطفولة

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"تعليم المنوفية" تحصل على المركز الأول فى مسابقة أعياد الطفولة "تعليم المنوفية" تحصل على المركز الأول فى مسابقة أعياد الطفولة
أكد الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن مديرية التربية والتعليم حصلت على المركز الأول فى مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عمارة"، فى تصريحات صحفية، أن الفريق المشارك فى المسابقة تم تدريبه على أعلى مستوى حتى تمكن من حصد اللقب، مشيراً إلى دعم المديرية الكامل للطلاب حتى تمكنوا من الوصول إلى المركز الأول، وأن 17 طالبا وطالبة من جميع مركز المحافظة شاركوا فى المسابقة.
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