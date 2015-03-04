شهود الإثبات فى معركة الهلالية والدابودية ينكرون ما جاء بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة

استمعت محكمة جنايات قنا المنعقدة بأسيوط اليوم إلى شهود الإثبات فى القضية رقم 2793 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بمذبحة أسوان حيث راح ضحيتها ٢٨ قتيلا من قبيلتى بنى هلال والدابودية.

وأنكر جميع شهود الإثبات ما جاء بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة حيث أكدت الشاهدتان "خيرية عبد الرحيم حسين" و"نعيمة محمد حسان مريد" أن من اقتحم منزليهما وأحرقوهما كانوا ملثمين وقطعوا الكهرباء عن المنطقة وأضافت الشاهدة الثانية: أمناء الشرطة ادونى ورقة فى النيابة وقالوا لى اتهموا دول فاتهمتهم وهم "حسونة وأبو القاسم ومحمد رمضان".

وأكد الشاهد عبد الرحمن يحيى من "الدبودية "أنه كان بالمنزل وقت بدء الاشتباك وأحد أصدقائه ويدعى ماهر أخبره بوفاة عمه مضيفا: الأمناء قالوا لى لاهم أحمد عبد المجيد بس أنا ما شفتوش.

>كما نفى محمد عقاد محمد حسين أن يكون شاهد أى من الطرفين وقت الاشتباك نظرا لكونهم ملثمين وذلك بعد إصابته فى قدمه أثناء خروجه من المضيفة بينما قال طه عبد البارى حسن أحمد: أثناء خروجى من المسجد عقب صلاة الجمعة وجدت زحاما شديدا، والجميع يجرى وأصبت بطلقة فى قدمى ولا أستطيع تحديد المتهم لأن الجناة كانوا ملثمين وأنكر كل ما جاء بتحقيقات النيابة ومحضر الشرطة، وقال إن محمد مصطفى من الدبودية كان يرعى شقيقه بالمستشفى ويرعانى رغم أننى من الهلالية.

وأكد أحمد رشيدى عوض الله عامل معمارى على أنه لم يعلم شيئا ولم ير أحدا مضيفا: كنت جاى من شغلى ولقيت الطريق مقطوع وأصابتنى طلقة فى رأسى وشالنى واحد اسمه عادل لا أعرفه وذهب بى إلى المستشفى.

وذكر مصطفى محمد محمود خفير: كنت فى المنزل بمنطقة السيل والدنيا ضلمة وفور سماع الطلقات ذهبت إلى النافذه فأصابتنى طلقة فى الذراع وكان معى بنتى وزوجة أخى وسمعت صوت بيقول إضرب يا بهاء فى الشباك ولم أر أحدا حتى أتهمه.

ومن جانبه قال ملاك مظهر إنه أثناء وجوده فى شقته فوجئ بالنيران تشتعل فى المحل أسفل العقار ولم يشاهد أيا من المتهمين فى ذلك الوقت.

كانت محكمة جنايات قنا استأنفت اليوم محاكمة 163 من قبيلتى الدبودية والهلالية المتهمين فى القضية رقم 2793 واستمعت إلى شهود الإثبات واطلعت على تقارير الطب الشرعى.