بعد نفيه خبر وفاته قبل شهر.. عمر حجو في ذمة الله

أعلن في دمشق عن وفاة الفنان السوري عمر حجو في 4 مارس 2015، وذلك بعد معاناة من مرض عضال ليفارق الفنان القدير الحياة عن عمر يناهز 74 عاما.

ولد الفنان عمر حجو بمدينة حلب في عام 1941، واشتهر محليا وعربيا بفضل مشاركاته المتعددة في أعمال فنية ناجحة، حيث برع في تجسيد الشخصيات والأدوار التي أداها سواء على خشبة المسرح أو في السينما، أو في الدراما التلفزيونية التي شهدت معظم أعماله.

وقد اقترن اسم عمر حجو بأشهر الأعمال الفنية السورية، إذ شارك بمسرحيات "كاسك يا وطن" و"غربة" و"صانع المطر" و"ضيعة تشرين" و"شقائق النعمان"، كما كان له دور متميز في أحد أشهر الأعمال السورية السينمائية "الحدود"، بالإضافة إلى أدواره في المسلسلات على الشاشة الفضية مثل "وادي المسك" و"كوم الحجر" و"بقعة ضوء" وغيرها الكثير، يضاف ذلك إلى مشاركته في مسلسل "البيوت أسرار" الذي يحاكي البيئة الحلبية بتفاصيلها وباللهجة المحكية في حلب الشهباء.

يعتبر الراحل من مؤسسي نقابة الفنانين السوريين، كما أنه أسس مسرح "الشوك" السياسي الناقد بالتعاون مع الفنان السوري الشهير دريد لحام، ويُشار إلى أنه والد المخرج المعروف الليث حجو.

هذا وقد انتشرت في الانترنت آخر صورة التقطت للممثل الكبير عمر حجو، وقد بدت عليه آثار المرض، ما أثار استياء العديد من المعجبين بالفنان الراحل الذين طالبوا "باحترام تاريخ الفنان وصورته الناصعة لدى محبيه".

يُذكر أن عمر حجو كان قد نفى شائعة نبأ وفاته في مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، سيما وأنه خضع لعملية جراحية ما عزز تلك الشائعة، ليتأكد خبر رحيله في 4 مارس 2015.