قرار بتشكيل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية برئاسة الأميرة هيا

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (4) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية.

ونصّ القرار على تشكيل المجلس برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين.

ويضم مجلس الإدارة الجديد وفقاً للقرار كلاً من: رجاء عيسى صالح القرق نائباً للرئيس، والأعضاء معالي عبدالرحمن محمد العويس، والدكتورة سهام الدين كلداري، والدكتور خالد محمد عبدالله الزاهد، والدكتور أيوب عبد الله بدري، والدكتور عدنان محمد أبو حمور، والدكتور شوقي مير هاشم خوري، ونارت محمد خير مامسر، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 19 ديسمبر 2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.