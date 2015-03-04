العثور على 3 جثث بحريق مصنع محارم في رأس الخيمة

عثر أمس على ثلاث جثث لعمال عالقين تحت أنقاض مصنع المحارم الورقية في منطقة القصيدات في رأس الخيمة الذي التهمته النيران بجانب مصنع للاسفنج، وكانت «البيان» أشارت لاختفاء العمال من موقع الحادث عقب اندلاع الحريق يوم الاثنين الماضي.

وأشار أحمد راجح مسؤول مبيعات مجموعة اس ايه اس انترناشيونال ان العمال الثلاثة اختفوا عقب اندلاع الحريق ولم يستدل على مكانهم، وتم ابلاغ الشرطة بذلك للبحث عنهم والتأكد من سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية إلى أن تم العثور عليهم صباح أمس خلال عمليات إزالة انقاض الحريق، لافتاً أن شرائط تسجيل كاميرات المراقبة داخل المصنع تم تسليمها للجهات المعنية للكشف عن ملابسات الحريق.

وأضاف ان المصنع متوفر به طفايات الحريق اليدوية، ولكن سرعة انتشار النيران أتت على المصنع بالكامل قبل ان يقوم الدفاع المدني بهدم حوائط المصنع للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للمصانع والمستودعات المجاورة.

وكانت غرفة العمليات في الدفاع المدني تلقت بلاغاً يوم الأحد الماضي يفيد باندلاع حريق كبير في مصنعين للاسفنج والمحارم الورقية في منطقة القصيدات خلف مركز راك مول التجاري، ليتم توجيه 4 فرق إطفاء من مركز الإدارة والحليلة والجزيرة الحمراء والمرور لمكان الحادث للسيطرة على النيران التي التهمت محتويات المصنعين باستخدام المياه والفوم، مشيرة أن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق واخماده والمباشرة في عمليات تبريد المصنعين والتي استمرت لأكثر من 24 ساعة، كما تم الاستعانة بآلية اضافية من دائرة الاشغال لإخراج براميل تحتوي مواد كيماوية كانت مخزنة في مصنع الاسفنج ومنع وصول ألسنة اللهب إليها أو انفجارها.

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