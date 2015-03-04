ما الذي أعاد موضة السبعينات لإطلالات النجمات مؤخراً؟



لاحظنا في الفترة الأخيرة عودة ستايل السبعينات الشبابي في العديد من إطلالات النجمات سواء على السجادة الحمراء أو في إطلالات الكاجوال اليومية، ولفتتنا "الشراشيب" والخيوط المنسدلة التي كانت أبرز ما أضفى على تلك الإطلالات لمحة من أناقة السبعينات الفريدة.

إن كنت محتارة في اقتناء تصميم عصري ومناسب لإطلالتك في إحدى السهرات فلا تترددي في اختيار التصاميم المزينة بـ"الشراشيب"، إذ ظهر هذا النوع من التصاميم في عدد من إطلالات السجادة الحمراء بطريقة جذابة وأنيقة، منها: إطلالة أوليفيا وايلد Olivia Wilde بفستان مصنوع بشكل كامل من "الشراشيب"، وإطلالة جوليان مور Julianne Moore التي كانت متألقة بلوك درامي رائع من Tom Ford، بالإضافة للمغنية نيكي مناج التي اختارت فستاناً يحمل بصمات نفس المصمم لإطلالتها في حفل Grammys الأخير، كما يمكنك اختيار فساتين الكوكتيل الأنيقة كما فعلت شارليز ثيرون Charlize Theron و بيونسيه Beyonce والممثلة الشابة داكوتا فانينغ Dakota Fanning.



من ناحية أخرى، كانت "الشراشيب" والخيوط المنسدلة من أبرز اتجاهات الأزياء اليومية، وهذا ما يمكن ملاحظته سواء في الأسواق أو في إطلالات النجمات، ومنها: إطلالة العارضة كيندال جينر Kendall Jenner التي اختارت جاكيتاً مزيناً بتفاصيل أنيقة على الأكمام، وإطلالة أختها كيم كارداشيان Kim Kardashian التي ظهرت بإطلالة أكثر جرأة باللون الأسود.

وإن لم تتقبلي فكرة ارتداء "الشراشيب" في ملابسك فننصح بأن تمشي على خطى العارضة بوبي ديليفين Poppy Delevingne وتقتني حقيبة مزينة بهذه التفاصيل الجميلة، إذ ستضفي على إطلالتك لمسة من أناقة السبعينات المميزة.

شاهدي صور إطلالات النجمات المزينة بـ"الشراشيب"، وأخبرينا بالطريقة التي اخترتها لتتألقي بها.

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