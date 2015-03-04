أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

شوبارد تطلق مجموعة نظاراتها الشمسية لصيف 2015

Google+ Print
شوبارد تطلق مجموعة نظاراتها الشمسية لصيف 2015 شوبارد تطلق مجموعة نظاراتها الشمسية لصيف 2015

الأربعاء 04-03-2015 18:03

أطلقت شوبارد العلامة الرائدة في عالم النظارات تشكيلتها الجديدة لربيع وصيف 2015 ، تشكيلة منوعة بإطارات مميّزة مرصّعة بـ24 قيراطاً من الذهب وحجر الزركون التي تمثل بصمة الفخامة في عالم شوبارد.
كل تصميم من نظارات شوبارد هو عبارة عن نموذج صغير وحصري من الامتياز، وذلك ناتج عن صناعة دقيقة وعملية إنتاج متقنة، من العلاجات الخاصة ثم الطلاء والتلميع تتم كل مرحلة يدوياً بواسطة خبرات المتخصصين المؤهلين.
خط إنتاج نظارات شوبارد عبارة عن مجموعة مستوحاة من المفاهيم المميزة تم إعادة ترجمتها مع إضافة لمسة إبداعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي