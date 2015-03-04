شوبارد تطلق مجموعة نظاراتها الشمسية لصيف 2015

أطلقت شوبارد العلامة الرائدة في عالم النظارات تشكيلتها الجديدة لربيع وصيف 2015 ، تشكيلة منوعة بإطارات مميّزة مرصّعة بـ24 قيراطاً من الذهب وحجر الزركون التي تمثل بصمة الفخامة في عالم شوبارد.

كل تصميم من نظارات شوبارد هو عبارة عن نموذج صغير وحصري من الامتياز، وذلك ناتج عن صناعة دقيقة وعملية إنتاج متقنة، من العلاجات الخاصة ثم الطلاء والتلميع تتم كل مرحلة يدوياً بواسطة خبرات المتخصصين المؤهلين.

خط إنتاج نظارات شوبارد عبارة عن مجموعة مستوحاة من المفاهيم المميزة تم إعادة ترجمتها مع إضافة لمسة إبداعية.