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بالفيديو .. مطعم شهير يتهم مسئولي حي مدينة نصر بتهديد الاستثمار

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بالفيديو .. مطعم شهير يتهم مسئولي حي مدينة نصر بتهديد الاستثمار بالفيديو .. مطعم شهير يتهم مسئولي حي مدينة نصر بتهديد الاستثمار

 

كتب-أحمد سامح:

اتهم أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة مسئولي حي مدينة نصر  بالحصول مبالغ مالية  ، من أجل إغلاق فروع عمل يحمل الفرع الواحد منها ما يقرب من 500 عامل  .

و يقول روما حسني صاحب سلسلة مطاعم بالقاهرة والإسكندرية وعدد من دول الخليج أن جميع المحلات التابعة له  حاصلة علي كافة التراخيص اللازمة للمحلات من عددات كهرباء وضرائب وأنه فوجئ بقيام مسولي الأحياء برف عددات الكهرباء من الفروع التابعة له، مشيرًا إلي أن إغلاق المحلات تسبب في تشرد 500 عامل في الفرع الواحد مطالبًا المسئولين بالكشف عن تحصيلات الضرائب وكشوف عددات الكهرباء الخاصة بفرعة موضحًا أن تلك الإجراءات تعمل علي تتفيش من الاستثمار والمستثمرين.

فيما قال أن محلاته بدأت في العمل بالقاهرة في عام 2005 بقرار من وزارة الاستثمار وحصولهم علي الموافقات الأزمة من الدفاع المدني والمنطقة الصحية ومكاتب شئون البيئة، في أيام كانت كانت المنطقة عبارة عن صحراء، موضحًا أنه تلقي محاربة من الحي وعدد من الساكنين بفرع مدينة نصر، عرضًا علي كافة إيصالات تحصيل الكهرباء والغاز والمياة، موكدًا أن قام برفع قضية علي حي مدينة نصر لإعادة تركيب عدادات الكهرباء للمحلات مرة أخري.

وأشار أحد العاملين بالفرع أن الفرع يعمل به ما يقرب من 500 عامل، وأن إغلاق الفرع سيتسبب في تشرد تلك الاسر مطالبًا المسئولين بالتدخل لحل ازمة الفرع، حل أزمة البطالة التي تنتظر جميع العاملين بالفرع قبل أن يصبح الشارع ببيتنًا لهم.

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