بالصور .. مائدة مستديرة لمناقشة مشكلات وهموم المسرح بالصعيد

افتتح الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، صباح اليوم الأربعاء، المائدة المستديرة التي تقام برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب المسرحي محمد حافظ وذلك بقصر ثقافة الأقصر.

وتناقش المائدة المستديرة مشكلات وهموم المسرح والمسرحيين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي والاستماع إلي مطالبهم ومقترحاتهم التي تسهم في تقدم المسرح بالصعيد وذلك بحضور محمود جمال مهندس ديكور بالهيئة وهشام إبراهيم واحمد عادل ممثلان عن الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان علي محمد علي قاسم لتوثيق الجلسة بالإضافة إلي ممثلا عن كل فرقة مسرحية بالأفرع الثقافية (الأقصر – قنا – أسوان – البحر الأحمر) ويدير الجلسة عماد عبد العاطي مخرج مسرحي.

وقال الباحث سعد فاروق أننا نحتاج إلي تغيير الآلية التي يعمل بها المسرح لأنها أثبتت فشلها علي مدار 30 عام مضيفا انه علي المبدعين المسرحيين ابتكار آلية جديدة لتنفيذها داخل قصور وبيوت الثقافة لاكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها ..