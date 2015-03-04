امنحي أظافرك إطلالة غير لامعة مدوّية

بيروت- سيدتي نت

ودّعي الأظافر الفائقة اللمعان واغمري أظافرك بإطلالة غير لامعة إنّما مدويّة إلى أقصى الحدود! تقدّم Rimmel إليك مجموعة طلاءات الأظافر غير اللامعة والمخمليّة الجديدة Velvet Matteالتي تضمّ أكثر الألوان أناقة وترفاً لهذا الموسم. إنّها مبهرة بكلّ معنى الكلمة!

من يحتاج بعد اليوم إلى البريق واللمعان؟ فأكثر إطلالات الأظافر تماشياً مع آخر صيحات الموضة تتميّز بقوام جديد يسرق الأضواء: إنّه القوام غير اللامع. فقد بات بإمكانك الآن، وللمرّة الأولى تزيين أظافرك بطلاء غير لامع من Rimmel في قارورة واحدة، وبدون الحاجة إلى وضع طبقة من الطلاء النهائي الشفاف. لاحظي كيف تتحوّل التركيبة من لامعة في القارورة إلى غير لامعة بلمسة مخملية على الظفر. إنّها أشبه بالسحر. ما من طريقة أسهل للتنعّم بأحدث الصيحات في عالم طلاء الأظافر.

تعكس ألوان المجموعة الخمسة الغنيّة والآسرة للغاية، الطابع العصري الذي تميّزت به منصات عرض الأزياء. فمهما يكن اللون الذي تختارينه، ستكون أصابعك مزيّنة بلا شكّ بآخر صيحات الموضة. أغمري نفسك بإطلالة أظافر داكنة جذّابة مع الرمادي الغامق Velvet Touch #013 أو أضيفي لمسة قرمزيّة جريئة مع Sumptuous Red #014. وتمتّعي أيضاً بالدرجات الزرقاء الجميلة مع لون الكوبالت القاتم Midnight Kiss #015، أو أبرزي بإطلالة أظافر جذّابة إلى أبعد الحدود مع Purple Opulence #016. كما بوسعك التنعّم بلون قوطي وأنيق مع الأسود الحالك Matte-itude #017.

تمتاز هذه الطلاءات المرغوبة إلى أبعد الحدود بتصميم فاخر يتلاءم معها تماماً. فالقارورة الزجاجيّة العصرية زخرفت بكلمتي Velvet Matte باللون الفضي المنمّق وبخطّ عريض أنيق للغاية. أمّا العبوّة فزُوّدت بغطاء منقوش بتاج Rimmel المميّز. لذا، سترغبين طبعاً في الحصول على كلّ القوارير!

اللمعان بات من الماضي - فقد حان الوقت لتبهري الجميع بأظافر غير لامعة. إنضمي إلى صيحة الألوان المخملية غير اللامعة مع Rimmel Velvet Matte. إحصلي على الإطلالة اللندنية.