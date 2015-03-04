بالصور: رجل يتحوّل إلى شبيه النجمات، بالمكياج

جمعنا لك سابقاً صوراً لنجمات، قبل وبعد المكياج، لإثبات قوّة هذا الأخير في تغيير الشكل - "قوة المكياج في تغيير شكل النجمات"- لكن الغريب أنّ مستحضرات التجميل لم تعد تجمّل فحسب، بل تحوّل الرجل إلى امرأة جميلة بعيداً عن عمليات التجميل. وها هو باولو باليستيروس الممثل، الذي اشتهر بسلسلة برامجه التلفزيونية Eat Bulaga، يثبت قوة المكياج في تغيير شكل الوجه ليُصبح وجهاً شبيهاً بوجه نجمة من النجمات.

قد يعجبك :

اكتسب باولو شهرة عالمية بسبب مهاراته في تطبيق المكياج واعتماد الكونتورينغ بأساليب مختلفة، وسبيله إلى ذلك الشعر المستعار والعدسات اللاصقة. هذه الموهبة جعلته يتحوّل إلى ريهانا، وأنجيلينا جولي، وكيتي بيري، وغيرهن. حصل باولو على أكثر من 300000 متابع على إنستغرام بفضل الصور التي نشرها لنفسه، قبل التحوّلات وبعدها.

إليك بالصور أبرز ما قام به باولو من مكياجات على طريقة النجمات، فاستعدّي للدهشة!

تابعي أيضاً:

جمالياً: أوجه الشبه بين النجمات وأمهاتهن!

بالصور: فضائح جمالية على السجادة الحمراء في الأوسكار

بالصور: 6 مفاجآت جمالية لربيع 2015 يمكنك اعتمادها الآن!