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جامعة سوهاج تحصل على المركز السادس في مسابقة العروض الرياضية

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جامعة سوهاج تحصل على المركز السادس في مسابقة العروض الرياضية جامعة سوهاج تحصل على المركز السادس في مسابقة العروض الرياضية

 

حصل منتخب جامعة سوهاج للعروض الرياضية علي المركز السادس في المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالغردقة في الفترة من 1 إلى 4 مارس 2015، بمشاركة 20 جامعة. 

وأضاف الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الفريق والذي يضم 21 طالباً قد قدم عرضاً بإسم “معا ضد الإرهاب” احتوى علي تشكيلات رياضية متنوعة تحث علي الوحدة الوطنية ومواجهة الإرهاب .

وأشار نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي بالمركزية إلي أن العرض من تصميم إسلام حجازي، وقام بالتدريب كلًا من ياسر طه، ومحمد حمدالله، والخطيب محمد،

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