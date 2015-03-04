إطلاق اسم القيادي الناصري حامد حسب على مدرسة بالسويس



> قرر المجلس التنفيذي بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، إطلاق اسم المؤرخ والقيادي بالحزب الناصري ومدير الثقافة الأسبق بالمحافظة حامد حسب على أحد المدارس بالمحافظة تكريمًا له ولتاريخه .

كانت القوي السياسية وثقافة السويس، أقاموا فى 20 يناير الماضي حفل تأبين كبير للراحل والذى كان عضوا بجبهة الإنقاذ وله تاريخ أدبي وسياسي كبير، وأقيم الحفل بحضور اللواء العربي السروي المحافظ وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وشباب الحركات السياسية المختلفة.

يذكر أن حامد حسب توفي فى 20 نوفمبر 2014 بعد صراع طويل مع المرض وإجراء عدد من العمليات الجراحية ، حيث كان الراحل صاحب تجربة سينما الخندق أثناء فترة المقاومة الشعبية لتحفيز أهالي السويس ضد العدو الإسرائيلي وصدر له كتاب “تجربة مدينة” والذى يوثق تاريخ السويس البطولي.