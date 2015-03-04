مديرية أمن أسيوط تتلقى طلبات حج القرعة لمدة أسبوع بدءًا من السبت المقبل

تبدأ مديرية أمن أسيوط، السبت المقبل، تلقى طلبات الراغبين فى حج القرعة لهذا العام 1436 هـ \ 2015 م وتستمر فى تلقى الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 7/3/2015 م .

وفى بيان لمديرية الأمن عبر صفحتها على الفيسبوك أوضحت فيه التعليمات التى حددتها وزارة الداخلية يلتزم بها الراغبون فى التقدم لأداء مناسك الحج .

1- تدون البيانات بطلب الحج من واقع مستند إثبات شخصية (بطاقة الرقم القومى) عدم تقديم أكثر من طلب حج لذات الشخص بأكثر من جهة .

2- الالتزام بتقديم شهادة بالموقف التجنيدى لمن هم فى سن التجنيد وموافقة جهة العمل على السفر (بالنسبة للعاملين بالدولة الذين يطلب منهم ذلك) إضافة إلى جواز سفر دولى مميكن سارى المفعول لمدة سنة على الأقل وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج وذلك بنظام المسار الإلكترونى و(6) صور شمسية حديثة مقاس (4 × 6) خلفية بيضاء ويراعى عدم ارتداء أغطية الرأس البيضاء للرجال والحجاب الأبيض للسيدات خلال التصوير وذلك لتداخله مع خلفية الصورة.

3- يشترط لقبول الطلب مرور خمس سنوات هجرية على آخر أداء لفريضة الحج لمن سبق لهم الحج ابتداءً من عام 1430 هـ - 2009 م وما قبلها سواء عن طريق (القرعة-السياحة- الشئون الاجتماعية – الهيئات) وفى حالة ما إذا تبين أن مقدم الطلب لم يتجاوز المدة المقررة يتم إعادة الرسوم فى حالة سدادها لعدم التزامه بالتعليمات المنظمة لذلك دون أدنى مسئولية على الوزارة.. ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التى لم يسبق لها الحج .

4- ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاماً إلا إذا كان مرافقاً لأحد والديه المستوفى لشروط حج القرعة.. وفى حالة المرافق صغير السن (ذكور / إناث) يشترط استخراج جواز سفر منفصل ولا يضاف على جواز سفر أحد والديه وتحتسب التأشيرة الممنوحة له من ضمن حصة المديرية من التأشيرات وتحدد قيمة الرحلة والرسوم وفقاً للفئة العمرية للمرافق .

5- الإناث أقل من 45 عاما يشترط لسفرهم وجود محرم مرافق لهن مع وجود إثبات لصلة القرابة على ألا يقل سن المحرم عن 18 عاما .

6- سيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعة بين المتقدمين بالمحافظات وإعلان الفائزين ويحظر التنازل أو البيع أو الهبة لفرصة الحج إلى آخرين ولا يورث فى حالة الوفاة وتوقيع المتقدم على الطلب يعد بمثابة إقرار منه بالموافقة على ذلك.. وفى حالة الانسحاب نهائياً من الرحلة تؤول فرصة الحج إلى الفائز فى القرعة الاحتياطية بالمديرية وفقاً لأولوية ترتيب الفائزين .

7- يشترط للمتقدمين من كبار السن (70 سنة فأكثر) وأصحاب الأمراض المزمنة (أمراض الكبد، الكلى، القلب، السرطان) وأصحاب الإحتياجات الخاصة (معاق، كفيف) اصطحاب مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ضمن القرعة العامة على أن يشترط فى المرافق أن تسمح حالته الصحية والعمرية برعايتهم ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية حتى يتسنى متابعتهم خلال فترة أداء فريضة الحج بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية .

8- يلتزم الفائزون فى القرعة بسداد رسوم الحج فور الإعلان عن تاريخ بدء السداد، ويعتبر عدم السداد خلال المدة المعلنة تنازلاً من الفائز بالقرعة عن حقه فى أداء الحج هذا العام .

9- تخصص نسبة 10% من حصة كل مديرية أمن للمتقدمين الأكبر سناً بالتزكية بشرط تواجد مرافق بصحبته.. فى حالة لا قدر الله ما إذا توفى أو تنازل الأكبر سناً تلغى فرصة المرافق.

10 - يلتزم الحاج بالتطعيم قبل السفر بـ(10) أيام على الأقل ومدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من آخر تطعيم بلقاح الحمى المخية الشوكية وباللقاح الرباعى ACYW135 ويوصى بلقاح الأنفلونزا الموسمية.