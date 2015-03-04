أين يصرف نجوم برشلونة أموالهم؟ عقارات ميسي، هامبرجر بيكيه .. خمور إنيستا

بعيدا عن المستطيل الأخضر، يستغل ألمع نجوم كرة القدم رواتبهم الضخمة وأرباح الإعلانات في تنفيذ مشاريع تجارية تدر عليهم المزيد من الأموال لمضاعفة ثرواتهم.

وفيما يتعلق بنجوم فريق برشلونة، فإن أنشطتهم التجارية تتنوع بين العقارات والأزياء والمطاعم.

- عقارات ميسي:

بداية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خصص جزء من ثروته في سوق العقارات، بتشييد مبانٍ سكنية داخل إسبانيا وفي مسقط رأسه بمدينة روساريو الأرجنتينية.

وأسس ميسي شركة صغيرة في البداية برأس مال 3 آلاف يورو فقط لبيع وشراء قطع الأراضي منذ 2010 ، لكن مع الوقت اتسع حجم الشركة.

ويدير ميسي ايضا مجموعة من "الشاليهات" الفاخرة على نهر بارانا، وهي أشبه بمدن رياضية تضم ملاعب لكرة القدم والتنس، واستثمر فيها 20 مليون يورو، وهو تقريبا نفس المبلغ الذي يتحصل عليه سنويا من عائدات الاعلانات.

- نيمار..وكالة لاعبين ومغنيين:

أما بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار، فإن والده يترأس شركة مخصصة لإدارة أعماله منذ كان في سن الـ18 ، وامتد نشاطها لتقوم بإدارة أعمال رياضيين آخرين، مثل أرتور جوميز موهبة فريق سانتوس الصاعد، وفنانين في بلاد السامبا مثل المغني ألكسندري بيريز.

- بيكيه..العاب فيديو وهامبرجر:

أما عن أنشطة المدافع جيرارد بيكيه فهي أكثر بساطة وتسلية، حيث يستثمر أمواله في تكنولوجيا العاب الفيديو بجانب الطعام، فقد أسس في 2011 شركة متخصصة في العاب الفيديو جيم، واستثمر فيها مليوني يورو.

كما يملك بيكيه 27% من أسهم شركة في كتالونيا متخصصة في انتاج "الهامبرجر".

- حانة راكيتيتش في وكر الأعداء:

واقتحم اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش عالم التجارة منذ فترة وجوده مع فريق سيفيليا، حيث أسس في المدينة الأندلسية حانة ومطعم برفقة أفراد عائلته.

لكن مشروع راكيتيتش فشل بسبب موقعه المجاور لملعب ريال بيتيس، الغريم التقليدي لسيفيليا، حيث تعرض لمشاكل عديدة مع مشجعي الفريق الجار، ليضطر الى إغلاق الحانة، ويسعى حاليا للانتقال بتجارته الى قلب العاصمة الكتالونية.

- ألفيش والموضة!!

ورغم السخرية المستمرة من الأزياء الغريبة للاعب البرازيلي داني ألفيش، الا أنه اختار اقتحام عالم الموضة، بإمتلاك متجر للأزياء ببرشلونة، وآخر مخصص لملابس الأطفال يشاركه فيه مواطنه وزميله أدريانو كوريا.

وبجانب ذلك يملك ألفيش عددا من المطاعم المتخصصة في الأكل البرازيلي ومأكولات البحر المتوسط بخلاف العقارات، تاركا مسؤولية الإدارة لصديقته السابقة دينورا سانتا.

- خمور إنيستا:

أما النجم الإسباني أندريس إنييستا فورث عن أبيه تجارة النبيذ والخمور بمسقط رأسه مدينة فوينتيألبيا، ولاحقا امتد نشاطه لزراعة العنب وصناعة الزيوت النباتية.