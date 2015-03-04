يويفا يطرح تذاكر نهائي دوري الأبطال ببرلين للبيع

مدريد، (إفي): يطرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تذاكر نهائي دوري الأبطال الأوروبي المقرر يوم السبت السادس من يونيو المقبل على الملعب الأولمبي ببرلين، اعتبارا من منتصف يوم غد الخميس على موقعه الإلكتروني (uefa.com) حتى الاثنين 23 مارس الجاري الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

وأكد اليويفا اليوم على أن هناك 46 ألف تذكرة متاحة للجماهير، يخصص منها 20 ألف تذكرة لمشجعي كل فريق يتأهل لنهائي البطولة الأوروبية على أن تخصص الستة آلاف تذكرة المتبقية للجمهور عامة.

وتوزع باقي مقاعد الملعب الذي يساع لـ70 ألف و500 فرد بين أعضاء اللجنة المنظمة المحلية وأعضاء اليويفا والاتحادات الوطنية الأوروبية لكرة القدم والشركاء التجاريين وغيرها من الجهات التابعة.

ويتراوح سعر التذاكر بين 70 و390 يورو، فيما تبلغ قيمة التذاكر المتوسطة 160 و280 يورو، وفقا للويفا.

كما ستكون هناك تذاكر مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ سعرها 70 يورو مع دخول مجاني للمرافق، فضلا عن حزمة تذاكر للشباب بسعر 140 يورو تشمل الدخول لطفل وفرد بالغ.

وبمجرد الانتهاء من بيع التذاكر، سيبدأ اليويفا في عمل قرعة لاختيار المشجعين الفائزين والإعلان عنهم في العاشر من أبريل المقبل.