ليكيب: سيميوني يشترط التعاقد مع كافاني لتمديد تعاقده مع أتليتكو

باريس،(إفي): ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم أن مدرب أتليتكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، اشترط على ناديه التعاقد مع الأوروجوائي إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان لكي يوافق على تمديد تعاقده مع "الروخيبلانكوس".

وأكدت الصحيفة أن الأوروجوائي دييجو جودين هو الذي أخبر مواطنه كافاني باهتمام "الروخيبلانكوس" بالحصول على خدماته وبعد موافقته اتصل سيميوني هاتفيا باللاعب مؤخرا.

ووفقا للصحيفة، فإن انتقال كافاني لصفوف أتليتكو يمثل دعما قويا للفريق حيث سيكون عونا للفرنسي أنتوني جريزمان والإسباني فرناندو توريس.

ويبدو أن أتليتكو سيكون مضطرا للاستغناء عن أحد نجومه أبرزهم الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش والتركي أردا توران والإسباني كوكي، لتمويل قيمة صفقة انتقال كافاني وتغطية راتبه الكبير، بحسب الصحيفة.

وانضم كافاني إلى باريس سان جيرمان عام 2013 قادما من نابولي الإيطالي مقابل 64 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ الكرة الفرنسية، ويتقاضى راتبا صافيا قدره عشرة ملايين يورو بالموسم الواحد.