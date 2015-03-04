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رئيس الأركان يلتقى وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لحفظ السلام

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رئيس الأركان يلتقى وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لحفظ السلام رئيس الأركان يلتقى وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لحفظ السلام
التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالسيد هيرفيه لادسوس وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بالمشاركة المصرية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وسبل تعزيز الاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية فى أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام الدولى .

كما التقى الفريق محمود حجازى بوفد أممى رفيع المستوى، برئاسة السيد راموس هورتا رئيس لجنة المراجعة الاستراتيجية بالأمم المتحدة ورئيس تيمور الشرقية سابقاً، الذى يزور حاليا، تناول اللقاء مناقشة الدور المصرى ضمن قوات حفظ السلام على المستويين الإقليمى والدولى .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.


>بالفيديو..رئيس الأركان يتفقد عددا من المنشآت التدريبية والتخصصية للقوات المسلحة
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مصر 365

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