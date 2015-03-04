تفكيك جسم غريب قرب شريط محطة سوهاج.. وعودة حركة القطارات

تلقى رجال قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج، بلاغا اليوم الأربعاء، من ناظر المحطة، بوجود جسم غريب خلف مبنى شركة مصر للتأمين، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بالقرب من شريط السكة الحديد بالخط الطالع الطوالى (القاهرة / أسوان)، ويبعد عنه بحوالى 15 مترا، وتم عمل كردون أمنى حول الجسم .

ومن خلال التنسيق والمختصين بهيئة السكة الحديد، تم إيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل (القاهرة / أسوان) والعكس بتلك المنطقة، احترازيا، وبالانتقال والفحص بالتنسيق ومديرية أمن سوهاج وخبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالمديرية، تم التعامل مع الجسم بمعرفة خبراء المفرقعات بالمديرية باستخدام مدفع المياه وتفكيكه، وتبين أنه عبارة عن (زجاجة ملفوفة بكيس بلاستيك أسود مربوط عليها بطارية 9 فولت ويخرج منها أسلاك كهربائية) .

فيما عادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية مرة أخرى، وتحرر المحضر رقم 9/278 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج، وتم إرساله لقسم شرطة ثان سوهاج لقيده وعرضه على النيابة.