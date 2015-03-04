الجيش: دفعنا بـ31 سيارة إطفاء وهليكوبتر للسيطرة على حريق مركز المؤتمرات

فى إطار جهودها لتأمين الجبهة الداخلية دفعت القوات المسلحة بـ25 سيارة إطفاء متنوعة و6 سيارات فنطاس لنقل المياه حمولة 30 طنا، لمعاونة قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق الهائل الذى شب بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر .

وقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بسرعة دفع عناصر الإطفاء بالمنطقة المركزية العسكرية ووحدات الإطفاء والإنقاذ والتدخل السريع التابعة لهيئة الإمداد والتموين، للمعاونة فى عمليات الإطفاء وحصر النيران التى نشبت داخل المركز.

كما شاركت القوات الجوية بطائرة هليكوبتر للقيام بأعمال التوجيه الجوى والمتابعة لأعمال الإطفاء، ونقل صورة حية لتطورات الموقف للقوات المنفذة لسرعة السيطرة على الحريق .

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة

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الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر

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اندلاع حريق هائل فى قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر

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