أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحباط محاولتين لاستهداف قوات الأمن فى شمال سيناء

Google+ Print
إحباط محاولتين لاستهداف قوات الأمن فى شمال سيناء إحباط محاولتين لاستهداف قوات الأمن فى شمال سيناء
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء أن قوات الأمن أحبطت اليوم محاولتين إرهابيتين لاستهداف القوات أثناء عملياتها بمناطق متفرقة بالعريش والشيخ زويد ورفح.

وأشار المصدر إلى أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على مسار القوات، وتم اكتشافها وتفجيرها بمنطقة شرق العريش، كما تم ملاحقة مسلحين تم رصدهم أثناء محاولتهم إطلاق نيران على القوات .

وأكد المصدر أن القوات خلال عملياتها اليوم تمكنت من استهداف 10 بؤر إرهابية وإحراق وتدمير 12 منزل وعشة وعدد من الدرجات النارية والسيارات بدون أوراق، موضحا تواصل العمليات الأمنية وقيام القوات بإطلاق نيران احترازية بكثافة من مختلف ارتكازاتها الأمنية.

وقال شهود عيان لـ"اليوم السابع"، إن أصوات انفجارات سمعت اليوم بالتزامن مع الانتشار الأمنى .


>الأمن يحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة قرب ميناء العريش
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365