إحباط محاولتين لاستهداف قوات الأمن فى شمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء أن قوات الأمن أحبطت اليوم محاولتين إرهابيتين لاستهداف القوات أثناء عملياتها بمناطق متفرقة بالعريش والشيخ زويد ورفح.

وأشار المصدر إلى أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على مسار القوات، وتم اكتشافها وتفجيرها بمنطقة شرق العريش، كما تم ملاحقة مسلحين تم رصدهم أثناء محاولتهم إطلاق نيران على القوات .

وأكد المصدر أن القوات خلال عملياتها اليوم تمكنت من استهداف 10 بؤر إرهابية وإحراق وتدمير 12 منزل وعشة وعدد من الدرجات النارية والسيارات بدون أوراق، موضحا تواصل العمليات الأمنية وقيام القوات بإطلاق نيران احترازية بكثافة من مختلف ارتكازاتها الأمنية.

وقال شهود عيان لـ"اليوم السابع"، إن أصوات انفجارات سمعت اليوم بالتزامن مع الانتشار الأمنى .

الأمن يحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة قرب ميناء العريش

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