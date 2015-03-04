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محافظ الغربية يتفقد مستشفى كبد المحلة ويشيد بأداء العاملين

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محافظ الغربية يتفقد مستشفى كبد المحلة ويشيد بأداء العاملين محافظ الغربية يتفقد مستشفى كبد المحلة ويشيد بأداء العاملين
تفقد سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، مستشفى الكبد التعليمى بالمحلة الكبرى للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكبد وحالة المستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والمعامل وغرف حجز المرضى واستمع إلى الدكتور حسام الشيخ مدير المستشفى عن الانجازات والعمل داخل المستشفى والخدمات التى يقدمها المستشفى للمريض.

وأشاد المحافظ بما تقدمه المستشفى من خدمات طبية متميزة للمرضى ووجه الشكر للعاملين بها، مؤكدا دعمه الكامل للمستشفى للنهوض بالعملية العلاجية وعلاج مرضى الكبد للتخلص من فيرس "سى"، حيث تقدم المستشفى علاج السوفلدى والانترفيرون لمرضى الكبد ويتردد عليها أكثر من 1500 مريض يومياً.

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مصر 365