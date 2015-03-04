98 عائلة ليبية تغادر منفذ السلوم البرى إلى ليبيا خلال الـ3 أيام الماضية

أكد اللواء جمال شحاتة، نائب مدير منفذ السلوم البرى، أنه تم السماح بمغادرة 98 عائلة ليبية بمنفذ السلوم كانت عالقة على الحدود إلى الأراضى الليبية تضم مصريات متزوجات من مواطنين ليبيين، وذلك خلال 3 أيام بعد توقعيهن إقرارات بسفرهن على مسئوليتهن الشخصية.

وقال نائب مدير المنفذ، فى تصريح له اليوم، الأربعاء، إنه تم السماح للأسر الليبية التى كانت عالقة بالسلوم وتضم مصريات متزوجات من ليبيين، بعد موافقة مجلس الوزراء بسفرهن واستثنائهن من قرار حظر سفر المصريين إلى ليبيا حفاظًا على أرواحهن لتردى الأوضاع الأمنية هناك.